В Сабаильском районе отметили профессиональный праздник сотрудников полиции (ФОТО)

В Сабаильском районе состоялось мероприятие, посвященное профессиональному празднику сотрудников полиции. В мероприятии приняли участие глава Исполнительной власти Сабаильского района Вугар Зейналов, начальник Сабаильского районного управления полиции, полковник полиции Хикмет Гасымов, руководители правоохранительных органов, заместители главы исполнительной власти, сотрудники и ветераны районного управления полиции.

Выступивший на мероприятии глава Исполнительной власти Сабаильского района Вугар Зейналов отметил, что празднование профессионального праздника сотрудников полиции в нашей стране связано с именем Общенационального лидера Гейдара Алиева. Его указом от 24 мая 1998 года этот день отмечен как профессиональный праздник сотрудников полиции Азербайджана. Глава исполнительной власти заявил, что азербайджанская полиция всегда достойно служит интересам народа и государства, добросовестно выполняет свои ответственные обязанности по охране закона и порядка. В завершение своего выступления Вугар Зейналов поздравил со знаменательным днем сотрудников полиции, которые не пожалели своих усилий, для оправдания доверие Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева, и пожелал им успехов в дальнейшей деятельности.

Начальник Сабаильского районного управления полиции, полковник полиции Хикмет Гасымов поприветствовал личный состав и гостей, передав личному составу поздравление министра внутренних дел, генерал-полковника Вилаята Эйвазова по случаю 104-летия со дня образования Полиции Азербайджана: «Сегодня, органы полиции, которые развиваются и имеют современную материально-техническую базу и инфраструктуру благодаря вниманию и заботе Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева, ведут борьбу с преступностью и ее транснациональными организованными видами, защищают общественный порядок, профессионально выполняют функции по защите и охране жизни, здоровья, и интересов граждан».

В завершение мероприятия группа сотрудников Сабаильского районного управления полиции была награждена Почетными грамотами главы со стороны главы исполнительной власти района за эффективную работу в органах полиции, а также были вручены подарки ветеранам полиции.