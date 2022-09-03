Азербайджан, Иран и Россия обсудят укрепление экономических связей

БАКУ /Trend/ - Официальные лица из Баку, Тегерана и Москвы проведут трехстороннюю встречу на следующей неделе, передает Trend в субботу со ссылкой на иранские СМИ.

Об этом говорилось на совместной встрече накануне между послом Ирана в Азербайджане Сейедом Аббасом Мусави и заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым.

Было подчеркнуто, что предстоящая трехсторонняя встреча между Азербайджаном, Ираном и Россией по региональным транспортным коридорам нацелена на оценку путей укрепления экономических связей.

В частности, темой обсуждения станут такие транспортные узлы, как коридор “Север-Юг” и железная дорога Решт-Астара.

Стороны также обсудили экономические и торговые отношения между Азербайджаном и Ираном и совместные проекты, в частности в области транспорта. При этом был отмечен рост товарооборота на 22 процента между двумя странами.