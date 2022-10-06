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Самолёт Vietnam Airlines совершил экстренную посадку в аэропору Гейдар Алиев

Азербайджан Материалы 6 октября 2022 23:18 (UTC +04:00)
Самолёт Vietnam Airlines совершил экстренную посадку в аэропору Гейдар Алиев

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БАКУ/ Trend/- Капитан воздушного судна авиакомпании Vietnam Airlines, выполнявшего рейс по маршруту Франкфурт-Хо Ши Мин, направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку.
Причиной стало резкое ухудшение самочувствия пассажира на борту.

Об этом говорится в сообщение пресс-службы Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Самолет Boeing B787 благополучно приземлился в аэропорту Баку в 21:11 по местному времени.

После приземления самолета пассажира передали бригаде скорой помощи.

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