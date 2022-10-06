Самолёт Vietnam Airlines совершил экстренную посадку в аэропору Гейдар Алиев

БАКУ/ Trend/- Капитан воздушного судна авиакомпании Vietnam
Airlines, выполнявшего рейс по маршруту Франкфурт-Хо Ши Мин,
направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную
посадку.
Причиной стало резкое ухудшение самочувствия пассажира на борту.
Об этом говорится в сообщение пресс-службы Международного аэропорта Гейдар Алиев.
Самолет Boeing B787 благополучно приземлился в аэропорту Баку в 21:11 по местному времени.
После приземления самолета пассажира передали бригаде скорой помощи.