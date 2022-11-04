Состоялась премьера фильма «Герой Мухтар Гасымлы» (ФОТО)

3-го ноября В Центре Кино Низами при спонсорстве Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) “AzerGold” состоялась премьера фильма «Герой Мухтар Гасымлы», посвященного шехиду Отечественной войны Мухтару Гасымлы.

Мероприятие, в котором приняли участие государственные и правительственные деятели, а также деятели культуры и искусства, участники войны, матери шехидов и другие представители общественности, началось с исполнения государственного гимна Азербайджанской Республики. Позже минутой молчания почтили память шехидов, павших за независимость и территориальную целостность страны.

В официальной части мероприятия выступили родители шехида Мухтара Гасымлы – его отец, продюсер фильма Али Гасымов и его мать, художественный руководитель фильма Алмаз Гасымова, заместитель председателя Милли Меджлиса Адиль Алиев, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и председатель правления ЗАО «AzerGold» Закир Ибрагимов. Было отмечено, что 44-дневная Отечественная война, завершившаяся славной победой мужественной азербайджанской армии под руководством победоносного Главнокомандующего Ильхама Алиева, золотыми буквами вписана в военную историю страны. 30-летней оккупации азербайджанских земель был положен конец только благодаря решимости господина президента, его высоким лидерским качествам, смелости и самоотверженности героических сынов Отечества. Выступающими было отмечено, что одним из героев, написавших историю Карабаха, является Мухтар Гасымлы, шехид, отличившийся своей отвагой в тяжелых боевых действиях за Физулинский район. Боевой путь Мухтара, отправившегося на войну в качестве офицера запаса Вооруженных Сил Азербайджана, начался в Физули, где был прорван оборонительный рубеж противника, и завершился в селе района Алханлы. 2 октября 2020 года старший лейтенант Вооруженных Сил Азербайджана Мухтар Гасымлы героически погиб в сражениях, став шехидом. Выступающие отметили, что жизнь Мухтара, как и всех других шехидов, павших за независимость и территориальную целостность нашей страны, является примером для молодежи. В этом смысле документальный фильм «Герой Мухтар Гасымлы», повествующий о героизме Мухтара, призван познакомить общественность поближе с жизнью шехида, внести вклад в воспитание подрастающего поколения в духе мужества, отваги и патриотизма.

После выступлений был продемонстрирован фильм «Герой Мухтар Гасымлы», режиссером и автором сценария которого является Руслан Моллаев. В экранизации не только показан боевой путь шехида, но и пролистаны все страницы жизни героя, повествования о его детстве, школьных годах, успехах в области спорта и трудовой жизни сформировали сюжетную линию фильма.

Напомним, что Мухтар Гасымлы, являвшийся сотрудником службы безопасности ЗАО “AzerGold”, за отвагу, проявленную при выполнении боевых задач при освобождении территорий Азербайджана от оккупации после смерти соответствующими приказами Президента Ильхама Алиева был награжден медалями «За Родину» и «За освобождение Физули».

Добавим, что просмотреть трейлер фильма, удостоенный зрителями большим интересом, можно перейдя по ссылке (https://youtu.be/NHIXvFgcEUI).