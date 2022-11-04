Заместитель администратора USAID прибывает в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Заместитель администратора Агентства США по международному развитию (USAID) по вопросам Европы и Евразии посол Эрин Макки посетит четвертого ноября Азербайджан.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщило посольство США в Азербайджане.

Также в Азербайджан прибывает заместитель помощника администратора Бюро по Европе и Евразии Александр Соколовский.

В ходе визита посол Макки встретится с заместителем министра сельского хозяйства Азербайджана и генеральным директором Бакинского порта.

Кроме того, запланирована встреча с азербайджанскими женщинами-предпринимателями для обсуждения расширения их экономических возможностей.

С 1991 года USAID выделило более 427 миллионов долларов на проекты в стране.

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