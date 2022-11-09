Турецкая делегация обсудила инвестиционные возможности в Карабахе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи, председатель муниципалитета города Чорум Х. Ибрахим Ашгын, ректор Университета HİTİT проф. др. Али Осман Озтюрк и члены Меджлиса муниципалитета Чорума посетили Азербайджан.

Как сообщает в среду Trend, во встрече приняли участие председатель правления MUSIAD Azerbaijan Рашад Джабирли, заместитель председателя Саит Йинанч, члены правления Хусейн Япар, Осман Ягубов, Юсуф Гусейнов и члены MUSIAD.

В ходе встречи состоялись консультации между сторонами по вопросам взаимной деятельности и сотрудничества.

Также обсуждалось создание рабочей группы в рамках расширения сотрудничества.

Кроме того, обсуждалось расширение сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в торгово-экономической и образовательной сферах.