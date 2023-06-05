В Азербайджане впервые пройдет Фестиваль воздушных шаров - подробности от организаторов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 17-18 июня в Азербайджане впервые пройдет Фестиваль воздушных шаров (Balloon Festival), сообщает в понедельник Trend.

В связи с предстоящим грандиозным событием представители организационного комитета Фестиваля ответили на вопросы СМИ, было подробно рассказано о Фестивале, который состоится в Шамахинском районе.

В брифинге приняли участие представитель оргкомитета Фестиваля Ламиа Керимли, представители компании "EZONE" Салман Расулов и Тогрул Мамедзаде.

Говоря об истории проведения фестивалей воздушных шаров и о том, что подобные мероприятия, организованные в ряде стран мира, вызывают большой интерес, представитель оргкомитета Фестиваля Ламиа Керимли отметила, что один из самых известных фестивалей воздушных шаров проводится в американском Альбукерке. Она добавила, что впервые в этом городе праздник воздушных шаров был организован в 1972 году.

"Считаю, что проведение Фестиваля воздушных шаров в нашей стране имеет множество положительных сторон. Среди них - развитие туристического потенциала Азербайджана, в том числе Шамахинского района, где и будет проходить фестиваль", - сказала она.

Ламиа Керимли добавила, что отрадно, что Фестиваль вызывает большой интерес представителей общественности.

"Билетов на фестиваль в продаже нет, поэтому хотим особо обратиться в связи с этим к общественности и отметить, что мы, безусловно, очень хотели бы, чтобы каждый желающий смог принять участие в этом мероприятии, но ввиду того, что число полетов на воздушных шарах ограничено, в мероприятии смогут принять участие лица в соответствии со списком организационного комитета. В первый день мероприятия - 17 июня состоятся демонстрационные полеты с 17.00 по 20.00 в зависимости от погодных условий. Всего планируется выпустить в небо над Шамахы около 10 воздушных шаров. 18 июня пройдут полеты на воздушных шарах с участием гостей. Полет охватит исторические и современные живописные места Шамахы", - отметила Керимли.

По словам представителя компании "EZONE" Салмана Расулова, подготовка к проекту велась два года. "Нами были проведены тестовые полеты. В ходе Фестиваля полеты на воздушных шарах состоятся над селами Мейсари и Хыныслы. Воздушными шарами будут управлять пилоты, имеющие международные сертификаты. Воздушные шары для Фестиваля подготовлены передовыми компаниями в этой сфере Великобритании и Турции. Мы уделяем большое внимание безопасности, до и после каждого полета воздушные шары будут проходить техническую проверку, также перед полетами, безусловно, будут учитываться погодные условия", - добавил он.

Салман Расулов выразил признательность Государственному агентству по туризму Азербайджана, Исполнительной власти Шамахинского района за содействие в проведении Фестиваля, а также Государственному агентству гражданской авиации, Управлению воздушным движением "Азераэронавигация" (AZANS) и Фонду Гейдара Алиева.

Говоря о проведении Фестиваля воздушных шаров в последующие годы, представитель компании "EZONE" Тогрул Мамедзаде отметил, что детали данного вопроса уточняются.

"В настоящее время мы не можем поделиться информацией о коммерческих полетах и ценах, так как этот вопрос находится на стадии исследования. Мы сможем поделиться окончательным решением после сбора всей необходимой информации. Если другие компании нам окажут поддержку в развитии этого проекта, то в будущем мы продолжим его", - сказал Мамедзаде.

Отметим, что Фестиваль воздушных шаров в Шамахы - это проект, имеющий важное значение с точки зрения продвижения туристических возможностей региона.

Данный фестиваль - новая возможность для туристов и уникальная - для местных жителей увидеть знакомые места с высоты и насладиться потрясающими пейзажами.

Ежегодно в разных странах мира проводятся фестивали воздушных шаров, и туристы охотно участвуют в них. Фестивали воздушных шаров проходят в австралийской Канберре, британском Бристоле, швейцарском Шато-д'О, испанской Игуале, канадском Квебеке, российских Великих Луках, турецкой Каппадокии и других городах мира.