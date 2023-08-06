Третьи Игры стран СНГ пройдут в азербайджанском городе Гянджа

БАКУ /Trend/ - Второй по величине азербайджанский город - Гянджа - примет третьи Игры стран СНГ.

Об этом сообщила заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Мариана Василева, передает Trend.

Это мероприятие запланировано на 2025 год. Азер Алиев, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Азербайджана, выразил уверенность в качественной организации соревнований.

В субботу в Минске состоялась церемония открытия II Игр стран СНГ. В начале планировалось, что эти Игры будут больше ориентированы на молодежь, но формат события изменился.

На данный момент II Игры стран СНГ проходят в 11 городах Белоруссии с 4 по 14 августа. Мероприятие включает 20 видов спорта и объединяет более 2 тысяч спортсменов из разных стран, включая Россию, Белоруссию, Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.