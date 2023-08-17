Азербайджан полон решимости защищать свой суверенитет и территориальную целостность - постпред в ООН (Полный текст выступления)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан полон решимости защищать свой суверенитет и территориальную целостность всеми законными средствами, закрепленными в Уставе ООН и международном праве.

Как передает Trend, об этом сказал постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев на заседании Совбеза организации.

"Я хотел бы начать свое выступление, категорически отвергнув все необоснованные и бездоказательные утверждения о «блокаде» или «гуманитарном кризисе», распространяемые Арменией против моей страны.

То, что Армения пытается представить как гуманитарный вопрос, на самом деле является провокационной и безответственной политической кампанией, которая ведется для того, чтобы подорвать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Именно Армения на протяжении почти 30 лет откровенно игнорировала соответствующие четыре резолюции от 1993 года и ряд заявлений председателя Совета Безопасности, однозначно требующих полного, незамедлительного и безоговорочного вывода оккупационных сил с территории Азербайджана.

В этом контексте действия Армении являются не чем иным, как воплощением заранее спланированного политического лицемерия и ее обращение в Совет Безопасности – составная часть проводимой месяцами кампании для манипулирования международной общественностью и введения ее в заблуждение.

Если бы Армения была бы искренней в желании помочь, то это произошло бы сразу. Недавно, несколько дней назад, это действительно стало возможным практически благодаря активному участию международных акторов, в том числе некоторых членов Совета Безопасности. Этого не произошло только из-за отказа Армении.

После ряда интенсивных консультаций и усилий «челночной дипломатии», наконец, была достигнута договоренность о доставке гуманитарных грузов в Карабахский регион различными маршрутами, а также об организации встречи специальных представителей центральной власти с местными армянскими жителями.

В первом случае для доставки Международным комитетом Красного Креста (МККК) гуманитарных грузов местным жителям необходимо было убрать бетонные блоки и все другие физические препятствия, установленные армянской стороной на дороге Агдам-Ханкенди. Вслед за этим в течение 24 часов предусматривалось расширение использования МККК Лачинской дороги. Все участвующие стороны, включая Российский миротворческий контингент и МККК, были готовы в течение часа приступить к практической реализации этой договоренности.

Во втором случае была достигнута договоренность о проведении встречи между представителями центральной власти и местными армянскими жителями в близлежащем азербайджанском городе Евлах.

К сожалению, десять дней назад, 5 августа, Армения в последний момент отказалась от обеих договоренностей, выдвинув посредством своего нелегитимного режима политически мотивированные и незаконные предусловия и различные отговорки.

Нет сомнений, что, несмотря на тесное сотрудничество Азербайджана с Российской Федерацией, США, Европейским Союзом и МККК для поиска путей выхода из ситуации, Армения намеренно препятствует дипломатическим усилиям.

Этому есть только одно объяснение. Армения не намерена решать данный вопрос. Вместо этого она искусственно нагнетает напряженность в регионе для того, чтобы продолжить манипулировать международным сообществом и сбивать его с толку.

Нарушение договоренности о доставке гуманитарных грузов посредством МККК 5 августа - не единственное препятствие. На самом деле это - продолжение попытки Армении политизировать присутствие и деятельность данной гуманитарной организации на территории, а также использовать гуманитарные вопросы в политических целях, бросая вызов суверенитету и территориальной целостности Азербайджана и препятствуя реинтеграции местных этнических армян.

Хотел бы обратить ваше внимание на некоторые нижеследующие факты:

-Сразу же после окончания войны в 2020 году Азербайджан предложил МККК свои логистические возможности и инфраструктуру для доставки грузов в Карабахский регион. В 2021 году грузы для доставки МККК на эту территорию перевозились в Барду. Армянская сторона отказалась от грузов и воспрепятствовала доставке МККК гуманитарной помощи.

-Сразу же после начала протестов экоактивистов на дороге Лачин-Ханкенди Азербайджан обратился в МККК с просьбой предоставить перечень товаров, необходимых местным жителям, и заявил о готовности оказать всю материально-техническую и инфраструктурную поддержку для их доставки. МККК ответил, что армянская сторона не хочет никаких поставок через Азербайджан.

-Злоупотребляя посредничеством МККК, Армения предприняла беспрецедентный шаг, попытавшись контрабандным путем провезти в Карабахский регион технологии двойного назначения, такие как микрочипы. МККК был вынужден признать этот факт, который нанес серьезный ущерб гуманитарному мандату и репутации комитета.

-Армения не согласилась с направлением в Ханкенди международных медицинских работников МККК, находящихся в Баку. Это предложение было выдвинуто МККК для упрощения медицинских эвакуаций и оказания помощи решению медицинских вопросов на месте, и оно было поддержано Азербайджаном.

Злоупотребление Арменией МККК в политических целях также отчетливо свидетельствует о том, что призывы к расширению международного присутствия, в том числе организаций, связанных с ООН, не имеют ничего общего с обеспокоенностью гуманитарного характера, напротив, цель состоит в том, чтобы получить больше инструментов для манипулирования.

Карабахский регион является международно-признанной территорией Азербайджана и проживающие там этнические армяне считаются жителями Азербайджана. Правительство Азербайджана решительно настроено гарантировать и обеспечить доступ этих жителей к необходимым товарам, а также создать для них соответствующие условия жизни. Эти цели полностью соответствуют международному праву и принципам международного гуманитарного права, что свидетельствует о непоколебимой приверженности Азербайджана соблюдению указанных стандартов.

Так называемый «Лачинский коридор» является дорогой на суверенной территории Азербайджана, он не имеет какого-либо экстратерриториального статуса и, согласно трехстороннему Заявлению от 10 ноября 2020 года, предназначен в первую очередь для перевозки граждан, грузов, проезда транспортных средств. Азербайджан, оставаясь приверженным своим обязательствам по трехстороннему Заявлению, дал разрешение на передвижение по этой дороге.

Позиция Азербайджана неизменна и после установления контрольно-пропускного пункта на границе с Арменией.

Погранично-пропускной пункт создан в рамках основополагающего права защиты Азербайджаном своего суверенитета и обеспечения безопасности, предназначен для пресечения ротации Арменией около 10 тысяч военнослужащих, незаконно дислоцированных на территории Азербайджана, предотвращения переброски оружия, боеприпасов, мин и иностранных террористов, а также злоупотребления указанным маршрутом в целях незаконной добычи и вывоза природных ресурсов с этой территории.

Международный суд ООН единогласно принятым решением от 6 июля 2023 года отклонил требование Армении о принятии временных мер по упразднению контрольно-пропускного пункта, решительно опровергнув утверждения армянской стороны о незаконности пропускного пункта «Лачин».

Создание погранично-пропускного пункта вовсе не препятствовало проезду гражданского населения по Лачинской дороге. До 15 июня 2023 года фактическое число таких проездов заметно выросло. В тот день произошло нападение вооруженных сил Армении на азербайджанских пограничников и сопровождавших их российских миротворцев, что стало очередным примером армянских провокаций. Это нападение привело к тяжелому ранению азербайджанского пограничника, одновременно создав прямую угрозу для сотрудников МККК и гражданских лиц, проходивших через КПП.

Вместе с тем, если бы Армения действительно думала о рядовых жителях региона, то она никогда не стала бы возражать против доставки грузов в Карабахский регион по дороге Агдам-Ханкенди. Эта дорога связана с одним из основных транспортных маршрутов Азербайджана - автомагистралью, известной как “Шелковый путь” или M2, которая обеспечивает надежное сообщение с международными рынками. По сравнению с дорогой Лачин-Ханкенди протяженностью 59 км, которая пролегает по горным серпантинам, протяженность этой дороги между Агдамом и Ханкенди составляет всего 18 км. Сегодня, в рамках поездки в Агдам, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, в том офиса резидента-координатора ООН и других структур ООН, стали свидетелями функционирования дороги и ее готовности к перевозке грузов.

Утверждения о геноциде столь же необоснованны и лживы. Манипуляционная, лживая кампания Армении против Азербайджана отражена и в так называемом “заключении” Луиса Морено Окампо, который позиционирует себя как независимый эксперт.

Недавно известный эксперт по международному праву Родни Диксон в предварительном отчете отметил ошибочность его утверждений. Как указано в заключении господина Диксона, претензии, выдвинутые Морено Окампо, необоснованны, неполноценны и грешат неточностями. Так, утверждения о том, что в настоящее время в Карабахском регионе Азербайджана совершается геноцид, совершенно беспочвенны. Конкретно, господин Диксон считает, что в заключении Окампо применяется откровенно избирательный подход к «фактам», в частности, избирательный характер заключения лишний раз доказывает тот факт, что в нем не говорится об отказе Армении от предложения Азербайджана использовать альтернативные пути для обеспечения этнических армянских жителей.

Подобные манипуляции под гуманитарным предлогом происходят одновременно с усилением незаконной и провокационной военной деятельности. За минувшие недели армянские вооруженные силы, незаконно остающиеся на территории Азербайджана, что является грубым нарушением международного права, в том числе обязательств Армении в рамках пункта 4 трехстороннего Заявления лидеров Азербайджана, Российской Федерации и Армении от 10 ноября, активизировали военно-инженерные работы и другую военную деятельность.

Особую озабоченность вызывает использование радиоэлектронной боевой техники, незаконно размещенной на суверенной территории Азербайджана. За последние недели гражданские самолеты не только «Азербайджанских авиалиний», но и зарубежных стран подверглись радиоэлектронным вмешательствам, создавшим серьезную угрозу их безопасности.

Армения должна положить конец действиям, несущим угрозу суверенитету и территориальной целостности Азербайджана, отказаться от вмешательства во внутренние дела Азербайджана и со всей искренностью присоединиться к переговорам по постконфликтной нормализации. Жизненно важно, чтобы историческая возможность для устойчивого мира в регионе не была упущена.

Устные заявления руководства Армении о признании суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский регион, создали почву для осторожного оптимизма в отношении того, что мир действительно достижим. Теперь Армении необходимо превратить это заявление в реальное действие и перестать ставить под сомнение суверенитет Азербайджаеа, в том числе и под предлогом “гуманитарных нужд” местных армянских жителей Карабахского региона Азербайджана.

За последние несколько месяцев совместные усилия по интенсификации процесса нормализации при активном участии международных партнеров дали обнадеживающие результаты. Этот дипломатический диалог сыграл решающую роль в преодолении разногласий и достижении заметного прогресса по ряду пунктов будущего двустороннего соглашения, направленного на установление прочного мира и межгосударственных отношений.

Азербайджан проводит политику реинтеграции этнических армян Карабахского региона в качестве равноправных граждан и гарантирует все права и свободы, предусмотренные Конституцией Азербайджана и всеми соответствующими международными механизмами прав человека, подписанными Азербайджаном. Мы полны решимости защищать свой суверенитет и территориальную целостность всеми законными средствами, закрепленными в Уставе ООН и международном праве, точно так же мы привержены этим двум отмеченным путям.

Уверены, что международная общественность и, прежде всего, Совет Безопасности поддержат этот основанный на равноправии и взаимном уважении подход, в соответствии с законными интересами обеих стран путем взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ друг друга", - сказал Алиев в своем заявлении.