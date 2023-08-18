А-Qroup - 28 лет на рынке (R)

БАКУ /Trend/ - Традиционно 18 августа страховая компания А-Qroup отмечает свой день рождения.

28 лет – это не просто возраст и дата в календаре. Это – годы плодотворной работы, годы маленьких и больших побед; годы, за которые А-Qroup приобрела безупречную деловую репутацию и заслуженного уважения коллег, признание профессионального сообщества и любовь клиентов. С первого дня работы и на протяжении 28 лет компания является примером надежности, открытости и профессионализма.

Команда А-Qroup способна реализовывать пожелания клиентов, а также оперативно решать любые вопросы Застрахованного, отстаивать его права, реагировать на изменения страхового законодательства и развивать качество индивидуального подхода к каждому клиенту, предоставляя самые эффективные и интересные решения.

Приоритетным направлением А-Qroup на протяжении 28 лет было и остается охрана здоровья Застрахованного, организация полноценной и доступной медицинской помощи. Эти принципы будут основополагающими и в будущем.

Страховая компания А-Qroup выражает большую признательность всем своим партнерам и коллегам за годы эффективного, плодотворного сотрудничества, а также искренне благодарит всех своих постоянных клиентов, которые остаются уже долгие годы с компанией. Стоит также отметить и сотрудников компании, всех тех, кто стоял у истоков и продолжает работать до сих пор. Большое всем спасибо за доверие и вложенный в развитие компании труд.

Спасибо, что на протяжении 28 лет доверяете опыту и компетенции А-Qroup в области страхования и перестрахования.