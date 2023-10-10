БАКУ /Trend/ - Азербайджан присоединился к лунной программе России и Китая, передает Trend со ссылкой на китайский телеканал CGTN.

Так, космические агентства Китая и Азербайджана подписали соглашение о сотрудничестве по проекту МНЛС в ходе 74-го Международного астронавтического конгресса (IAC-2023), который проходил со 2 по 6 октября в Баку. Обе стороны договорились об "укреплении кооперации в областях демонстрации, внедрения, эксплуатации и применения положений программы, что подразумевает установку научных приборов, обеспечение обучения персонала и проведение научных и технологических экспериментов".

Телеканал отмечает, что к настоящему моменту помимо Азербайджана к программе присоединились Пакистан, ОАЭ, ЮАР, Азиатско-Тихоокеанская организация космического сотрудничества и швейцарская компания Nano-SPACE.