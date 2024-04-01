Кладбище Ходжалы, разрушенное армянами (ФОТО)

ХОДЖАЛЫ /Trend/ - В Ходжалы, где армяне совершили больше всего зверств, разрушены все памятники культуры, надгробия.

Как сообщает в понедельник Trend, могилы на Ходжалинском кладбище разрушены до неузнаваемости.

Надгробия были разрушены, надписи на них намеренно стерты, чтобы их идентификация была невозможна. Жители Ходжалы, которые искали могилы своих родных на кладбище, смогли идентифицировать лишь несколько могил.

Жители отметили, что на кладбище было много могил. От многих могил вообще не осталось никаких следов.

В скором времени рядом с этим кладбищем на отведенной территории будет заложена Аллея шехидов.

Отметим, что 31 марта на вышеуказанном месте были похоронены 7 Ходжалинских шехидов.

Похороненные являются лицами, убитыми во время Ходжалинского геноцида. Остатки их тел были обнаружены несколько дней назад в массовом захоронении в Ходжалы.

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