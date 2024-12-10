Завершился чемпионат Европы по рапиду и блицу

БАКУ/ Trend/ - В столице Северной Македонии Скопье завершился чемпионат Европы по быстрым шахматам и блицу.

Как сообщает Trend, сегодня шахматисты провели соревнования в блице.

Йорден Ван Форест из Нидерландов одержал победу в чемпионате по блицу, набрав 11 очков в 13 турах. Эльтадж Сафарли продемонстрировал лучший результат среди наших шахматистов как в блице, так и в рапиде, заняв 9-е место с 10 очками.

Рауф Мамедов с 9,5 очками занял 11-е место, а Мухаммед Мурадлы - 14-е место. Намиг Гулиев занял 66-е место с 8 очками, а Эльнур Алиев - 101-е место с 7,5 очками.

Также стоит отметить, что по итогам 11 быстрых туров словенец Владимир Федосеев занял 1-е место в соревнованиях по рапиду.