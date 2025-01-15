Следственный комитет России назначил экспертизу в связи с крушением самолета AZAL

БАКУ /Trend/ - Следственный комитет России назначил экспертизу для оценки действия руководства ПВО, системы организации воздушного движения и диспетчеров после крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» в Актау.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ведомство.

«Для оценки действий должностных лиц диспетчерских служб, системы организации воздушного движения, ПВО назначена комплексная комиссионная организационно-техническая судебная экспертиза», - говорится в сообщении.

В СК отметили, что следствие прорабатывает все возможные версии причин трагедии. Следком РФ и Межгосударственный авиационный комитет изучают «черные ящики» самолета.

«Следствием налажено взаимодействие с компетентными органами Азербайджанской Республики и Республики Казахстан. Во взаимодействии со специалистами Межгосударственного авиационного комитета изучаются полученные в Бразильском центре расследования и предотвращения авиационных происшествий данные с самописцев воздушного судна», - говорится в информации СК РФ.

Также анализируются переговоры экипажа с диспетчерами Грозного, Махачкалы и Минеральных Вод. Изучаются состояние самолета и другие вещественные доказательства по уголовному делу.