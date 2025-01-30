В Азербайджане объявлены предварительные результаты муниципальных выборов

БАКУ /Trend/ - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана объявила предварительные результаты муниципальных выборов, состоявшихся 29 января, передает Trend.

Предварительные результаты озвучил председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов на брифинге для журналистов.

По его словам, на данный момент подсчитано 1 580 532 бюллетеня.

«Число сформированных муниципалитетов — 413. 4872 избирательных участка сдали отчеты», - отметил Панахов.

Напомним, что голосование на муниципальных выборах на всех избирательных участках в Азербайджане завершилось в 19:00 по бакинскому времени.

По итогам выборов будет избран 8071 член 685 муниципалитетов в 118 избирательных округах.

Количество избирательных участков, на которых прошло голосование на муниципальных выборах, составило 5 846. Из них 5 734 - постоянные, 112 - временные.

В выборах имели право участвовать 5 961 987 избирателей. На муниципальных выборах в избирательные бюллетени были внесены имена 16 092 кандидатов. Из 16 092 кандидатов 8 424 выдвинуты 23 политическими партиями. Около 31% кандидатов - женщины, около 82% имеют высшее образование.

На муниципальных выборах было аккредитовано в целом 70 625 наблюдателей в ЦИК и окружных избирательных комиссиях. Из них 26 260 - наблюдатели от политических партий.

Около 41% кандидатов на муниципальных выборах - лица в возрасте от 21 до 35 лет.