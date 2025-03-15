В ЮНЕСКО высоко оценили инициативу Азербайджана в сфере культуры и изменения климата

БАКУ/ Trend/ - Директор отдела культуры и чрезвычайных ситуаций сектора культуры ЮНЕСКО, секретарь Конвенции 1954 года и Конвенции 1970 года Кристи Пиккат, выступая на международной конференции "Охрана древних поселений человека: угрозы и современные подходы" в Баку, высоко оценила инициативу "Культура для климата" (Culture for Climate – C4C), выдвинутую Азербайджаном во время председательства на COP29.

Об этом Trend сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.

Она отметила, что ЮНЕСКО гордится участием в диалоге министров культуры, проведенном в рамках COP29 в ноябре прошлого года, и считает инициативу "Культура для климата", выдвинутую нашей страной во время конференции, важным шагом в преодолении последствий изменения климата.

Отметим, что инициатива "Культура для климата", выдвинутая Азербайджаном в рамках COP29, направлена на формирование позитивной повестки дня в этой области путем применения норм культуры поведения, чувствительного к изменению климата. C4C нацелена на трансформацию культуры в эффективную силу для позитивных климатических действий через продвижение и представление традиций, искусства и наследия.