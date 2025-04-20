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Осуществлен первый прямой авиарейс по маршруту Лахор-Баку

Азербайджан Материалы 20 апреля 2025 21:19 (UTC +04:00)
Осуществлен первый прямой авиарейс по маршруту Лахор-Баку

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - 20 апреля состоялась церемония приветствия первого прямого авиарейса Лахор-Баку, осуществляемого пакистанской компанией «Пакистанские международные авиалинии» (ПМА).

Как сообщает Trend, в мероприятии приняли участие представители посольства Пакистана в Азербайджане, руководящие лица аэропорта, а также представители медиа.

Отметим, что авиарейсы по маршруту Лахор – Баку будут осуществляться двжды в неделю - по средам и субботам. Этот маршрут служит дальнейшему расширению воздушного транспортного сообщения между Азербайджаном и Пакистаном.

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