В Азербайджане от непогоды пострадали десятки жилых домов и университет

20 мая 2019 21:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - От сильного ветра и проливных дождей в Загатальском районе Азербайджана в воскресенье пострадали 60 домов.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на председателя районной комиссии по чрезвычайным ситуациям Тофика Ахмедова. По его словам, это еще не окончательная цифра, так как обращения продолжают поступать: "Суровая непогода в основном проявила себя в селах Кебелоба, Джар, Зилибан и Ахахдере, и охватила, в целом, 12 населенных пунктов. Ливни и сильный ветер нанесли серьезный ущерб сельскохозяйственным угодьям".

По словам Ахмедова, пострадали приусадебные участки в предгорьях, подвалы были залиты водой, снесены кровельные покрытия, ущерб нанесен газовым и электрическим линиям, системе водоснабжения.

"С ночи и до сих пор представители комиссии по чрезвычайным ситуациям заняты работой на местах. В городах и селах повалено более 100 деревьев, повреждены четыре многоэтажных здания, здания Загатальского филиала Исламского университета, различных структур и 60 жилых домов", - сказал председатель комиссии.

Он отметил, что в связи с прорывом водопровода в городе были проблемы с подачей воды: "В настоящее время водоснабжение восстановлено. Точное число поврежденных автомобилей пока не установлено. В настоящее время идет подсчет общего размера ущерба”.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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