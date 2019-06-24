Министр: Азербайджан выступает за продление сделки ОПЕК+

24 июня 2019 12:08 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов считает необходимым продление сделки ОПЕК+, причем на прежних условиях. Об этом он заявил журналистам в кулуарах форума будущих лидеров Мирового нефтяного совета в Санкт-Петербурге, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю, что этот формат, решения, договоренности, которые были достигнуты на первое полугодие, должны быть продолжены. Это программа-минимум. Если ничего не произойдет, то было бы правильно продолжить тот режим (сделки), который мы имеем", - сказал Шахбазов.

По словам министра, он не видит каких-либо препятствий для этого, но нужно дождаться предстоящего 1-2 июля совещания ОПЕК+, где будет принято решение.

"Я думаю, что достигнут консенсус, но на встрече мы узнаем больше, - отметил Шахбазов. - У нас будет возможность проанализировать последние месяцы - то, как реагировал рынок на все происходящие события, экономического или геополитического характера".

По словам министра, Азербайджан выполнит по итогам полугодия условия сделки. На текущий момент страна сократила добычу в соответствии с квотой - 2,5 процента, то есть на 20 тысяч баррелей в сутки.

Сделка о сокращении добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки была заключена в декабре 2018 года и завершается 30 июня. Вопрос продления сделки и определение объема квот на сокращение добычи будет обсуждаться в Вене на предстоящей 1-2 июля министерской встрече, в которой примет участие и Шахбазов.

«Министр приглашен на встречу министров стран ОПЕК+ в Вене 1-2 июля и планирует принять в ней участие», - сообщила Trend глава пресс-службы министерства энергетики, советник министра Замина Алиева.

Встреча будет решающей для определения, будет ли продлена сделка по сокращению со стороны членов-ОПЕК и тех, кто не входит в эту организацию. Участники встречи также должны решить, каковы будут условия этого сокращения.

В декабре прошлого года страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти в первом полугодии 2019 года на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. На долю стран ОПЕК пришлось 800 тысяч баррелей в сутки, на страны не входящие в ОПЕК - 400 тысяч баррелей в сутки. Освобождение от сделки получили Иран, Венесуэла и Ливия.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан в мае повысил нефтедобычу, выполняет обязательства ОПЕК+
Экономика 11 июня 12:12
Азербайджан примет участие в форуме Международной энергетической хартии в Албании
Энергетика 11 июня 11:47
Эра высоких цен на нефть позади, считает азербайджанский эксперт
Точка зрения 10 июня 10:51
Ирак ожидает продления сделки ОПЕК+ на текущих условиях
Другие страны 7 июня 12:04
Вагит Алекперов: Усилия ОПЕК+ позволят сохранять цену нефти на уровне $60-70
Экономика 6 июня 11:34
Moody's : период высоких цен на нефть не будет длительным
Экономика 23 мая 15:34
Лента новостей
Турецкую провинцию Анталья посетило с начала года около 5 млн туристов
Турция 12:16
Китайская компания экспортирует автобусы в Узбекистан
Бизнес 12:14
В Казахстане дешевеет вода
Центральная Азия 12:11
Иран выставит на бирже 2 млн баррелей газоконденсата
Экономика 12:08
Лондон опасается, что военный конфликт США с Ираном может начаться из-за случайности
Другие страны 12:04
В Турции задержано свыше 30 военнослужащих
Турция 11:59
Минобразования Азербайджана призывает к активному обсуждению проектов школьных учебников
Общество 11:55
Обнародована дата тестирования высокоскоростной ж/д Анкара-Сивас
Турция 11:47
В Сеуле отвергли возможность проведения нового межкорейского саммита до конца июня
Другие страны 11:39