Министр: Азербайджан выступает за продление сделки ОПЕК+

БАКУ/Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов считает необходимым продление сделки ОПЕК+, причем на прежних условиях. Об этом он заявил журналистам в кулуарах форума будущих лидеров Мирового нефтяного совета в Санкт-Петербурге, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю, что этот формат, решения, договоренности, которые были достигнуты на первое полугодие, должны быть продолжены. Это программа-минимум. Если ничего не произойдет, то было бы правильно продолжить тот режим (сделки), который мы имеем", - сказал Шахбазов.

По словам министра, он не видит каких-либо препятствий для этого, но нужно дождаться предстоящего 1-2 июля совещания ОПЕК+, где будет принято решение.

"Я думаю, что достигнут консенсус, но на встрече мы узнаем больше, - отметил Шахбазов. - У нас будет возможность проанализировать последние месяцы - то, как реагировал рынок на все происходящие события, экономического или геополитического характера".

По словам министра, Азербайджан выполнит по итогам полугодия условия сделки. На текущий момент страна сократила добычу в соответствии с квотой - 2,5 процента, то есть на 20 тысяч баррелей в сутки.

Сделка о сокращении добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки была заключена в декабре 2018 года и завершается 30 июня. Вопрос продления сделки и определение объема квот на сокращение добычи будет обсуждаться в Вене на предстоящей 1-2 июля министерской встрече, в которой примет участие и Шахбазов.

«Министр приглашен на встречу министров стран ОПЕК+ в Вене 1-2 июля и планирует принять в ней участие», - сообщила Trend глава пресс-службы министерства энергетики, советник министра Замина Алиева.

Встреча будет решающей для определения, будет ли продлена сделка по сокращению со стороны членов-ОПЕК и тех, кто не входит в эту организацию. Участники встречи также должны решить, каковы будут условия этого сокращения.

В декабре прошлого года страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти в первом полугодии 2019 года на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. На долю стран ОПЕК пришлось 800 тысяч баррелей в сутки, на страны не входящие в ОПЕК - 400 тысяч баррелей в сутки. Освобождение от сделки получили Иран, Венесуэла и Ливия.

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