Российское издание о преимуществах "открытого неба" Азербайджана

С 1 января 2020 г. Азербайджан ввел пятую и седьмую степени свободы воздуха во всех международных аэропортах страны, предлагая иностранным перевозчикам равные права с национальными «Азербайджанскими авиалиниями» (AZAL) и обещая скидки в 100% на обслуживание, пишет российское издание Profi.Travel, передает Trend.

Иностранные перевозчики теперь свободно могут летать из аэропортов Азербайджана в 40 стран Европы, Северной Америки, Австралии и Юго-Восточной Азии.

Как отмечает издание пятая свобода воздуха означает, что любая иностранная авиакомпания сможет делать в аэропортах Азербайджана промежуточную остановку по пути из одной страны в другую, высаживая и забирая там пассажиров. Седьмая свобода воздуха разрешает аиваперевозчикам летать в Азербайджан из любого государства, а не из страны своей регистрации.

По словам экспертов, снижение стоимости перевозки в этом случае может доходить до 30%. С другой стороны, это серьезный вызов для национальных перевозчиков: пример Армении показывает, что не всегда местные авиакомпании могут выдержать конкуренцию с лоукостерами, которые, как правило, первыми реагируют на «открытие» неба.

«Отсутствие необходимости получать разрешение со стороны авиавластей Азербайджана дает возможность авиакомпаниям тех стран, где нет понятия „назначенный перевозчик“, летать в этом направлении. Разумеется, это будет способствовать развитию туризма», — считает руководитель чартерного отдела Biletix Александр Морозов.

Популярность направления будет расти и благодаря транзитному потоку, стоповерам. Эксперты полагают, что на данном этапе «открытое небо» может быть интересно, прежде всего, Баку.

Тем не менее Россия все же может ощутить влияние «свободного неба» Азербайджана: во-первых, вкупе с облегчением визового режима, это может значительно увеличить интерес туристов к странам ближнего зарубежья. И не исключено, что регионам РФ придется «догонять». Во-вторых, часть иностранных авиаперевозчиков может счесть, что перелет через страны СНГ выгоднее, чем роялти за пролет над Россией. Если таких компаний окажется много, это даст и экономический эффект. Учитывая, что сейчас фактически «закрыт» большой кусок неба над Ближним Востоком, перелеты через Кавказ и Центральную Азию, могут быть интересны многим.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.