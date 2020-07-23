Страховые премии СК A-Qroup в I полугодии выросли на 30%

Экономика 23 июля 2020 15:59 (UTC+04:00)
Страховые премии СК A-Qroup в I полугодии выросли на 30%

Страховая компания A-Qroup подвела итоги деятельности за I полугодие 2020 года.

Согласно финансовой отчетности, за первые шесть месяцев этого года объем страховых поступлений составил 5 642 019,82 манатов и превысил аналогичный период за 2019 год на 1 350 927,32 манатов. Таким образом, рост премий составил свыше 30%.

Традиционно, основная часть общих поступлений компании пришлась на добровольное медицинское страхование и составила 4 763 803,29 манатов.

Совокупный капитал страховой компании превысил аналогичный период за 2019 год на 1 664 679,95 манатов и составил 10 202 932,53 манатов.

За два квартала 2020 года, застрахованным A-Qroup было выплачено страховых выплат на сумму 4 310 628,10 манатов. Наибольшее количество выплат произведено по добровольному медицинскому страхованию – 4 067 600,30 манатов.

В среднем за 6 месяцев 2020 года A-Qroup каждый день выплачивает своим клиентам свыше 22 000 манатов .

Несмотря на ограничительные меры в связи с пандемией, результаты отчетного периода компании демонстрируют стабильную положительную динамику.

СК A-Qroup динамично развивается, успешно ведет свою деятельность на страховом рынке почти 25 лет и продолжает фокусироваться на улучшении обслуживания клиентов, оперативной выплате страховых возмещений, повышения эффективности процесса урегулирования убытков. СК A-Qroup предоставляет широкий спектр страховых услуг для частных и корпоративных клиентов по 14 видам добровольного страхования.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Как обычно происходит наследование?
Как обычно происходит наследование?
Где нужно оформлять пособие?
Где нужно оформлять пособие?
Может ли моя супруга получать мою пенсию…
Может ли моя супруга получать мою пенсию…
Loading Bars
Лента новостей
Экспорт свежей хурмы из Азербайджана превысил $25 млн Бизнес 16:08
Генерал-полковник Магеррам Алиев: Противник должен знать, что любая его провокация приведет к тяжелому поражению и позорному краху Политика 16:05
ПРООН в Туркменистане объявляет тендер на закупку оборудования для энергоаудита Тендеры 15:59
Страховые премии СК A-Qroup в I полугодии выросли на 30% Экономика 15:59
Грузоперевозчики Китая не будут ездить по Казахстану Казахстан 15:50
ТКНПЗ Туркменистана продлевает тендер на капитальный ремонт Тендеры 15:47
Дикие животные, содержавшиеся в центре семейного отдыха в Агстафе, будут отпущены на волю (ФОТО) Общество 15:45
В селах Грузии расширяется доступ к высококачественному интернету Грузия 15:44
Профицит госбюджета Азербайджана превысил 250 млн манатов Финансы 15:41
МИД Ирана: Недавние пожары в стране не произошли из-за кибератак Политика 15:38
В больницах Азербайджана для коронавирусных пациентов врачами работают около 250 резидентов АМУ Общество 15:37
Спрос азербайджанских банков на инвалюту увеличился Финансы 15:34
ANAMA обезвредила снаряд, выпущенный ВС Армении по Товузскому району (ФОТО) Происшествия 15:32
Армения сообщила о гибели своего военнослужащего Армения 15:28
Граждане пишут Президенту: Мы всегда верим в Вас и поддерживаем Вашу политику Политика 15:22
Шотландия потеряла $5 млрд в результате выхода Великобритании из ЕС Европа 15:10
«Мы строим комплексы, в которых сами мечтаем жить» (ФОТО) Экономика 15:10
Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой: В 25 странах проведено 56 акций Политика 15:00
Азербайджан увеличил поставки газа в Турцию в минувшем году Энергетика 14:52
В Казахстане заявили, что недооценили масштабы распространения коронавируса Казахстан 14:47
Сократились грузоперевозки через турецкий аэропорт в провинции Эрзурум Транспорт 14:46
Кыргызстан сократил импорт кожаных изделий из Турции Бизнес 14:41
Лицо армянской национальности, поднявшее руку на азербайджанскую женщину в Лос-Анджелесе, задержано - Лейла Абдуллаева Нагорно-карабахский конфликт 14:36
Китай продолжал импортировать турецкую сталь в период пандемии Бизнес 14:34
В Баку завтра воздух прогреется до 34 градусов тепла Общество 14:34
Афганистан стал активным участником биржи Туркменистана в июне Туркменистан 14:30
Власти Армении способны вовлечь в свои грязные дела армянские террористические организации — МИД Азербайджана Политика 14:28
AzerGold привлекает услуги по взрывным работам в Дашкесанском районе Азербайджана Тендеры 14:24
МИД Азербайджана выступил с заявлением в связи с провокациями армян за рубежом Политика 14:24
В Туркменистане внедряют водосберегательные технологии Бизнес 14:20
МИД: Против армии Азербайджана применено оружие производства Сербии Политика 14:10
Севиндж Агасиева представила патриотический проект "Марш Возрождения " (ВИДЕО) Культура 14:08
В Иране заявили о возобновлении регулярного еженедельного авиасообщения с Китаем Экономика 14:02
В Азербайджане из-за пандемии сократились все виды пассажироперевозок Транспорт 14:01
Access Bank увеличил активы Финансы 13:53
Расходы госбюджета Азербайджана выросли Финансы 13:47
В Азербайджане построят завод по выпуску высокотехнологичных павильонов для автобусных остановок Экономика 13:37
В Азербайджане снизилась потребность в мясных продуктах Экономика 13:37
Халаф Халафов: Полиция США будет детально расследовать акт вандализма против азербайджанцев Политика 13:31
Иран за первое полугодие сократил импорт турецкой химпродукции Бизнес 13:22
Доходы в госбюджет Азербайджана по линии ГТК сократились Финансы 13:12
Выездная "Служба ASAN" оказала услуги сыну погибшего азербайджанского военнослужащего Общество 13:06
Центробанк Узбекистана оставил основную ставку без изменений — 15% Узбекистан 13:05
При Президенте Ильхаме Алиеве состоялось совещание в видеоформате, посвященное состоянию водного хозяйства (ФОТО) Политика 13:03
«Туркменнебит» Туркменистана перевыполнил полугодовой план по добычи нефти Энергетика 12:52
Группа азербайджанских миротворцев отправлена в Афганистан (ФОТО) Политика 12:34
Еврейская община Болгарии распространила заявление в связи с последней провокацией Армении Политика 12:30
США активно импортирует турецкую сталь Бизнес 12:22
В России за сутки коронавирусом заразились 5 848 человек Россия 12:22
Казахстан увеличивает импорт химпродуктов из Турции Бизнес 12:22
За последние сутки в Грузии выявлено 12 новых случаев инфицирования коронавирусом Грузия 12:18
Минфин Азербайджана о доходах госбюджета в первом полугодии 2020 года Финансы 12:18
ТВЭЛ поставляет ядерное топливо для АЭС "Бушер" в Иране под контролем МАГАТЭ Ядерная программа 12:18
SOFAZ за первое полугодие текущего года перевел в госбюджет более 5 млрд манатов Финансы 12:13
Состоялось заседание подкомиссии по экономике в рамках трехстороннего формата сотрудничества «Узбекистан-США-Афганистан» Узбекистан 12:10
В Узбекистане крупные подрядчики резко нарастили объем стройработ Узбекистан 12:04
Российская компания содействует возведению селезащитных сооружений в Туркменистане Бизнес 11:54
В Товузе оценивается ущерб, причиненный в результате обстрела ВС Армении (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 11:53
Туркменистан и Бахрейн могут расширить сотрудничество между предпринимателями Бизнес 11:44
План выхода Азербайджана из экономического кризиса опирается на увеличение реальных доходов населения Бизнес 11:39
В Армении за сутки зарегистрировано 469 новых случая заражения коронавирусом Армения 11:38
Госкомитет Азербайджана обратился с призывом к гражданам в связи с военными провокациями Армении Общество 11:28
Доля Туркменистана в общем экспорте Азербайджана увеличилось Бизнес 11:27
Азербайджанская нефть дешевеет Финансы 11:21
Драгоценные металлы в Азербайджане подорожали Финансы 11:21
Чистая прибыль Hyundai Motor за II квартал упала в 2,6 раза Другие страны 11:19
Индекс доверия потребителей к экономике ФРГ в августе оказался лучше прогноза Европа 11:06
Туркменистан и ОАЭ намерены укреплять сотрудничество в энергетической сфере Энергетика 10:47
Турецкая BOTAŞ обнародовала объемы отгрузки нефти с терминала Джейхан Энергетика 10:39
Стало известно, насколько Узбекистан снизил экспорт овощей и фруктов Узбекистан 10:38
В результате ливней в Шеки обесточены 4 села Происшествия 10:38
Манат вырос по отношению к турецкой лире Финансы 10:36
Китай сокращает импорт цемента из Турции Бизнес 10:27
Турция сократила экспорт ковров в Азербайджан Бизнес 10:26
Отмечен большой спрос граждан Узбекистана на покупку недвижимости в Турции Бизнес 10:25
С начала года Грузия сократила объём импорта цемента из Турции Бизнес 10:23
Турция за первые шесть месяцев в разы увеличила грузоперевозки в Кувейт Бизнес 10:20
Сократились грузоперевозки через турецкий аэропорт в провинции Адана Транспорт 10:16
В период глобальной пандемии Казахстан увеличил импорт электротоваров из Турции Бизнес 10:15
Миссия ВОЗ находится в Азербайджане для оценки ситуации в связи с COVID-19 (ФОТО) Общество 10:11
Google ужесточит системные требования к смартфонам на Android США 10:09
Состоялся телефонный разговор главы МИД Азербайджана и верховного представителя ЕС Политика 10:07
ВС Армении продолжают обстреливать азербайджанские позиции Нагорно-карабахский конфликт 09:55
Госкомстат Азербайджана о капиталовложениях в первом полугодии Финансы 09:50
В иранской нефтедобывающей компании "Южный Загрос" произведен ремонт оборудования Энергетика 09:47
Экспорт сельхозпродукции Ирана увеличился на 30% Экономика 09:44
В Атланте проведена акция протеста против военных провокаций Армении Политика 09:40
Цены на нефть коррекционно растут после снижения на статистике из США Энергетика 09:32
Рейс Актобе-Нур-Султан отложили из-за повреждения самолета телескопическим трапом Казахстан 09:30
Нацбанк Грузии продолжает продавать резервы Грузия 09:26
SOCAR: Модернизация Бакинского НПЗ завершена почти на 50% Энергетика 09:24
В Азербайджане более 16 тыс учащихся сдадут выпускной экзамен Общество 09:21
Азербайджанское государство оплатит медицинскую и юридическую помощь нашим соотечественникам, пострадавшим в результате нападения армян в Лос-Анджелесе Политика 09:19
Ракета-носитель "Чанчжэн-5" с зондом для изучения Марса стартовала с космодрома в Китае Другие страны 09:02
Ученые выявили набор наиболее сильных антител к коронавирусу В мире 08:50
Президент Индонезии потребовал в течение трех месяцев завершить работу над вакциной Другие страны 08:35
В Казахстане число заболевших коронавирусом достигло 76799 Казахстан 08:22
Хакеры получили доступ к сообщениям 36 известных аккаунтов в Twitter после взлома В мире 08:14
В одной из провинций Турции горят леса Турция 07:56
В национальном законе авторизации обороны США 2021 года Грузия упоминается как ценный партнер США Грузия 07:18
Все новости