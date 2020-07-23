Страховые премии СК A-Qroup в I полугодии выросли на 30%

Страховая компания A-Qroup подвела итоги деятельности за I полугодие 2020 года.

Согласно финансовой отчетности, за первые шесть месяцев этого года объем страховых поступлений составил 5 642 019,82 манатов и превысил аналогичный период за 2019 год на 1 350 927,32 манатов. Таким образом, рост премий составил свыше 30%.

Традиционно, основная часть общих поступлений компании пришлась на добровольное медицинское страхование и составила 4 763 803,29 манатов.

Совокупный капитал страховой компании превысил аналогичный период за 2019 год на 1 664 679,95 манатов и составил 10 202 932,53 манатов.

За два квартала 2020 года, застрахованным A-Qroup было выплачено страховых выплат на сумму 4 310 628,10 манатов. Наибольшее количество выплат произведено по добровольному медицинскому страхованию – 4 067 600,30 манатов.

В среднем за 6 месяцев 2020 года A-Qroup каждый день выплачивает своим клиентам свыше 22 000 манатов .

Несмотря на ограничительные меры в связи с пандемией, результаты отчетного периода компании демонстрируют стабильную положительную динамику.

СК A-Qroup динамично развивается, успешно ведет свою деятельность на страховом рынке почти 25 лет и продолжает фокусироваться на улучшении обслуживания клиентов, оперативной выплате страховых возмещений, повышения эффективности процесса урегулирования убытков. СК A-Qroup предоставляет широкий спектр страховых услуг для частных и корпоративных клиентов по 14 видам добровольного страхования.