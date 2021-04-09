В Азербайджане началось производство высококачественных органических удобрений (ФОТО)

Группа компаний «Караван-Л» приступила к производству органических удобрений.

Компания предлагает органическое удобрение высочайшего качества под названием «Power». В основной состав продукта входят натуральные аминокислоты, гуминовые кислоты и полисахариды которые имеют особое значение для роста и продуктивности растений.

Продукт снизит зависимость местных фермеров и агрономов от импорта. Продукция органических удобрений отличается высоким качеством и способна конкурировать с другими брендами. Стоит отметить, что в ОАЭ открылось представительство по этому продукту.

Удобрение «Power» можно использовать в 4 этапа в течение вегетационного периода растений:

1. В процессе пускания корней. Обеспечивает формирование корневой системы, укрепление и разветвление вновь посаженных растений.

2. Во время вегетативного развития. Играет особую роль в формировании всех вегетативных органов и зелени.

3. Во время цветения. Удобрение «Power» увеличивает количество и качество цветков у всех растений.

4. Во время плодоношения. Играет особую роль в наполнении, росте, цвете и вкусе плодов цветков.

Удобрение «Power» увеличивает урожайность, укрепляет растения, улучшает иммунную систему растений, повышает сопротивляемость болезням, натуральность вкуса и аромата продукта. Кроме того, оно укрепляет стебли растения, увеличивает количество хлорофилла в листьях.

Следует отметить, что продукция, производимая компанией Karvan-L, которая была создана в 1996 году, наряду с удовлетворением потребностей азербайджанского рынка, экспортируется также за границу. Компания экспортирует свою продукцию примерно в тридцать стран мира.

За дополнительной информацией обращайтесь:

Тел.: + 994 55 214 48 77

Электронная почта: [email protected]

Веб сайт: www.karvanl.com