ЧБТР одобрил до 20 новых проектов за 7 месяцев 2021 года

САЛОНИКИ /Trend/ - Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) одобрил 19 новых проектов на 490 миллионов евро в течение первых семи месяцев 2021 года.

Об этом сказал в пятницу президент ЧБТР Дмитрий Панкин на мероприятии на тему «Черноморский регион в постпандемический период: стратегический диалог с руководством ЧБТР» в Салониках (Греция), сообщает командированный в Грецию корреспондент Trend.

По его словам, были подписаны соглашения по 20 операциям на сумму 530 миллионов евро, а выплаты клиентам составили 635 миллионов евро.

Панкин отметил, что в отчетный период непогашенный портфель банка увеличился до 2,25 миллиарда евро, что на восемь процентов больше по сравнению с показателем января - июля 2020 года.

«В марте 2021 года банк принял свою стратегию по борьбе с климатическими изменениями, которая представляет собой определенный подход к решению этой проблемы в течение следующих 10 лет и далее. Стратегия определяет более целенаправленную роль банка в поддержке своих акционеров в сфере смягчения последствий климатических изменений и преодоления их последствий в основном за счет смещения приоритетов финансирования в сторону более благоприятных для климата операций. Таким образом, банк намеревается организовать свою деятельность с финансовой точки зрения в соответствии с климатическими приоритетами стран - участниц», - добавил Панкин.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)