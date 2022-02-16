Десятки израильских компаний обратились для участия в проектах в Карабахе – посол (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - До 15 израильских компаний подали через посольство Израиля в Баку заявки на участие в проектах в Карабахе, сказал в эксклюзивном интервью Trend посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

"Еще большее количество компаний из Израиля обратились в связи с этим напрямую, а не через посольство. Предполагаю, что речь идет о десятках компаний, которые подают заявки на различные проекты, начиная от строительства "умных" городов и заканчивая "зеленой" энергетикой, сельским хозяйством, строительством больницы, спа-центра. Существуют разные проекты, и не все они проходят через посольство. У нас очень активный частный сектор, он работает самостоятельно", - сказал Дик.

Посол отметил, что Израиль всегда поддерживал Азербайджан, в том числе в вопросе территориальной целостности.

"Мы очень рады, что у Азербайджана теперь есть возможность восстановить и возродить Карабах и Восточный Зангезур. Считаем, что это создает огромные возможности для сотрудничества между Азербайджаном и различными странами мира. Также считаем, что Израиль может внести большой вклад в несколько областей, таких как управление водными ресурсами, сельское хозяйство, здравоохранение, инновации, "умные" города и "зеленая" энергия. Поэтому, по моему мнению, в каждой из этих областей Израиль может быть хорошим партнером Азербайджана", - сказал Дик.

По его словам, в настоящее время на стадии разработки находятся несколько проектов с участием израильского частного сектора в сфере сельского хозяйства Азербайджана.

"Многие израильские компании, работающие в сельскохозяйственном секторе, приезжают, ведут переговоры, инспектируют и проводят встречи с азербайджанскими партнерами, чтобы изучить проекты. Один из таких проектов планируется реализовать в Зангилане. Мы очень оптимистично настроены по поводу его реализации. Он будет подготовлен в ближайшее время. Израильская компания собирается создать и запустить ферму и "умную" деревню. Мы не подписываем эти соглашения по линии правительства. Есть компании из Израиля, которые заключают соглашения с нашими партнерами. Например, в Зангилане есть азербайджанская компания, отвечающая за соглашение о создании "умного" города. Они подписывают документ между двумя частными компаниями. По этом проекту велись переговоры. Полагаю, что процесс завершен, и здесь должна быть создана ферма для сотен коров и буйволов, чтобы производить молоко, которое также пойдет на переработку, чтобы обеспечить жителей региона продуктами питания, работой и опытом", - сказал Дик.

Что касается других сфер, то посол отметил, что в Агдаме, например, есть проекты в водном секторе, по которым были проведены переговоры с такими компаниями, как Mekorot, Baran Group и другими.

"Мы надеемся, что вскоре между двумя сторонами будут достигнуты конкретные договоренности", - сказал дипломат.

Он сообщил, что израильские компании также готовы участвовать в проектах в области "зеленой" энергетики как в Карабахе, так и в других частях Азербайджана.

"Сейчас на Абшероне есть проекты, которые могут заинтересовать израильские компании, особенно в сфере солнечной и ветровой энергетики. Мы пытаемся расширить сотрудничество между компаниями в этой области. Сотрудничество, несомненно, будет развиваться. Мы должны помнить одно: восстановление Карабаха является историческим моментом для Азербайджана. Израиль в долгосрочной перспективе нацелен на партнерство и дружбу с Азербайджаном. Мы будем готовы помочь везде, где Азербайджан решит, что необходимы израильский опыт и поддержка", - сказал Дик.

Что касается разминирования освобожденных земель Азербайджана, то посол сообщил, что у него было несколько встреч в Агентстве Азербайджана по разминированию.

"Несколько израильских компаний приехали сюда и провели консультации с агентством. Представители этих компаний даже ездили по этим территориям, и многие из них представили свои предложения", - добавил дипломат.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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