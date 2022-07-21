Отобраны участники программы «Yelo Summer Challenge» (ФОТО)

Yelo Bank, который придает большое значение развитию молодежи и воспитанию талантов, регулярно организует различные проекты по обучению и личному развитию. Этим летом банк возобновил свою традиционную образовательную программу под названием «Yelo Summer Challenge». Были отобраны 30 талантливых молодых людей из более чем 900 заявок по программе, стартовавшей в июле. Участники получат теоретические знания, а также практические навыки, работая с командой Yelo в таких департаментах, как финансовый, департамент человеческого капитала, юридический, розничные банковские услуги, ИТ, маркетинге и других.

На церемонии открытия программы в головном офисе Yelo Bank приняли участие сотрудники банка и участники проекта. На мероприятии представители банка поприветствовали студентов и рассказали о ценностях Yelo, продуктах, возможностях профессионального развития, методологии Agile, также поделились своим опытом.

Отметим, что бесплатная программа «Yelo Summer Challenge» предназначена для студентов 3-го и 4-го курсов, которые хотят построить свою карьеру в банковской сфере. Студентам, которые смогут проявить себя в программе до 31 августа, будет предоставлено рабочее место в Yelo Bank. Банк и в дальнейшем планирует проводить различные мероприятия, связанные с молодежью.

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