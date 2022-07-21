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Отобраны участники программы «Yelo Summer Challenge» (ФОТО)

Экономика Материалы 21 июля 2022 12:03
Отобраны участники программы «Yelo Summer Challenge» (ФОТО)

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Yelo Bank, который придает большое значение развитию молодежи и воспитанию талантов, регулярно организует различные проекты по обучению и личному развитию. Этим летом банк возобновил свою традиционную образовательную программу под названием «Yelo Summer Challenge». Были отобраны 30 талантливых молодых людей из более чем 900 заявок по программе, стартовавшей в июле. Участники получат теоретические знания, а также практические навыки, работая с командой Yelo в таких департаментах, как финансовый, департамент человеческого капитала, юридический, розничные банковские услуги, ИТ, маркетинге и других.

На церемонии открытия программы в головном офисе Yelo Bank приняли участие сотрудники банка и участники проекта. На мероприятии представители банка поприветствовали студентов и рассказали о ценностях Yelo, продуктах, возможностях профессионального развития, методологии Agile, также поделились своим опытом.

Отметим, что бесплатная программа «Yelo Summer Challenge» предназначена для студентов 3-го и 4-го курсов, которые хотят построить свою карьеру в банковской сфере. Студентам, которые смогут проявить себя в программе до 31 августа, будет предоставлено рабочее место в Yelo Bank. Банк и в дальнейшем планирует проводить различные мероприятия, связанные с молодежью.

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Отобраны участники программы «Yelo Summer Challenge» (ФОТО)
Отобраны участники программы «Yelo Summer Challenge» (ФОТО)
Отобраны участники программы «Yelo Summer Challenge» (ФОТО)
Отобраны участники программы «Yelo Summer Challenge» (ФОТО)
Отобраны участники программы «Yelo Summer Challenge» (ФОТО)
Отобраны участники программы «Yelo Summer Challenge» (ФОТО)
Отобраны участники программы «Yelo Summer Challenge» (ФОТО)
Отобраны участники программы «Yelo Summer Challenge» (ФОТО)
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