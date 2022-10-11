Азербайджан предоставляет большие возможности иностранным инвесторам на освобожденных территориях - замминистра

БАКУ /Trend/ - Азербайджан предоставляет большие возможности иностранным инвесторам на освобожденных территориях.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов.

По его словам, индустриальные парки, расположенные на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, являются важным механизмом реализации экономического потенциала региона и реинтеграции в экономику страны.

«Историческая победа Азербайджана положила начало новой эпохе в развитии как Азербайджана, так и региона в целом. В настоящее время ведутся интенсивные работы по разминированию, реконструируются, создаются заново инфраструктура и коммуникации на освобожденных от оккупации территориях, восстанавливаются экономические и транспортные связи. Уже вернулись на родину первые бывшие вынужденные переселенцы, подготовлены и утверждены генеральные планы разрушенных в ходе оккупации городов», - сказал Мамедов.

Он отметил, что введен в эксплуатацию Международный аэропорт Физули, в ближайшее время будет сдан в эксплуатацию и Международный аэропорт Зангилан. Строительные работы по восстановлению населенных пунктов проводятся с использованием концепции «умных» городов и сел.

«Карабах также был объявлен зоной «зеленой» энергии. Особое внимание уделяется использованию альтернативной энергии, концепции нулевых выбросов, все проекты реализуются с использованием современных технологий и экологических стандартов» - добавил замминистра.