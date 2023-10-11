Проект «Цифровой Шелковый Путь» представлен на мероприятии Организации экономического сотрудничества (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Проект «Цифровой Шелковый Путь» был представлен на 27-м заседании Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества, прошедшем в Баку. В мероприятии приняли участие Председатель совета директоров компании AzerTelecom Фуад Аллахвердиев и Генеральный директор по операционным вопросам Сергей Назаренко.

Выступивший на мероприятии Генеральный директор по операционным вопросам компании AzerTelecom Сергей Назаренко проинформировал участников о стратегической важности и основных компонентах проекта «Цифровой Шелковый Путь», который является одним из приоритетных проектов для нашей страны и региона. Он отметил, что цифровая инфраструктура, которая будет построена внутри страны, а также по дну Каспийского моря между Азербайджаном и странами Центральной Азии в рамках проекта «Цифровой Шелковый Путь», сформирует новый цифровой телекоммуникационный коридор между Европой и Азией.

«Мы очень гордимся тем, что проект «Цифровой Шелковый Путь», инициированный со стороны NEQSOL Holding и реализуемый компанией AzerTelecom, находится в центре внимания правительства Азербайджана и влиятельных международных организаций. Проект «Цифровой Шелковый Путь», который соединит Европу и Азию, окажет существенное влияние на будущее большого региона, благодаря своему вкладу в мультитерабитную передачу данных и ускорению цифровизации», — сказал Сергей Назаренко.

Отметим, что Турция, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Киргизия, Таджикистан, Иран, Пакистан и Афганистан являются членами Организации экономического сотрудничества.

AzerTelecom является ведущим оптовым телекоммуникационным оператором Азербайджана. Компания входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях.