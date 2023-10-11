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Проект «Цифровой Шелковый Путь» представлен на мероприятии Организации экономического сотрудничества (ФОТО)

Экономика Материалы 11 октября 2023 14:41 (UTC +04:00)
Проект «Цифровой Шелковый Путь» представлен на мероприятии Организации экономического сотрудничества (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Проект «Цифровой Шелковый Путь» был представлен на 27-м заседании Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества, прошедшем в Баку. В мероприятии приняли участие Председатель совета директоров компании AzerTelecom Фуад Аллахвердиев и Генеральный директор по операционным вопросам Сергей Назаренко.

Выступивший на мероприятии Генеральный директор по операционным вопросам компании AzerTelecom Сергей Назаренко проинформировал участников о стратегической важности и основных компонентах проекта «Цифровой Шелковый Путь», который является одним из приоритетных проектов для нашей страны и региона. Он отметил, что цифровая инфраструктура, которая будет построена внутри страны, а также по дну Каспийского моря между Азербайджаном и странами Центральной Азии в рамках проекта «Цифровой Шелковый Путь», сформирует новый цифровой телекоммуникационный коридор между Европой и Азией.

«Мы очень гордимся тем, что проект «Цифровой Шелковый Путь», инициированный со стороны NEQSOL Holding и реализуемый компанией AzerTelecom, находится в центре внимания правительства Азербайджана и влиятельных международных организаций. Проект «Цифровой Шелковый Путь», который соединит Европу и Азию, окажет существенное влияние на будущее большого региона, благодаря своему вкладу в мультитерабитную передачу данных и ускорению цифровизации», — сказал Сергей Назаренко.

Отметим, что Турция, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Киргизия, Таджикистан, Иран, Пакистан и Афганистан являются членами Организации экономического сотрудничества.

AzerTelecom является ведущим оптовым телекоммуникационным оператором Азербайджана. Компания входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях.

Проект «Цифровой Шелковый Путь» представлен на мероприятии Организации экономического сотрудничества (ФОТО)
Проект «Цифровой Шелковый Путь» представлен на мероприятии Организации экономического сотрудничества (ФОТО)
Проект «Цифровой Шелковый Путь» представлен на мероприятии Организации экономического сотрудничества (ФОТО)
Проект «Цифровой Шелковый Путь» представлен на мероприятии Организации экономического сотрудничества (ФОТО)
Проект «Цифровой Шелковый Путь» представлен на мероприятии Организации экономического сотрудничества (ФОТО)
Проект «Цифровой Шелковый Путь» представлен на мероприятии Организации экономического сотрудничества (ФОТО)
Проект «Цифровой Шелковый Путь» представлен на мероприятии Организации экономического сотрудничества (ФОТО)
Проект «Цифровой Шелковый Путь» представлен на мероприятии Организации экономического сотрудничества (ФОТО)
Проект «Цифровой Шелковый Путь» представлен на мероприятии Организации экономического сотрудничества (ФОТО)
Проект «Цифровой Шелковый Путь» представлен на мероприятии Организации экономического сотрудничества (ФОТО)
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