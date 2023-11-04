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В Азербайджане предложено увеличить пособия участникам войны

Экономика Материалы 4 ноября 2023 16:59 (UTC +04:00)
В Азербайджане предложено увеличить пособия участникам войны

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предложено разработать механизм расчета пособий, выплачиваемых участникам войны.

С таким предложением на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по труду и социальной политике и по экономической политике, промышленности и предпринимательству выступил депутат Вугар Байрамов, сообщает Trend.

Он отметил, что пособие в размере 80 манатов, предоставляемое участникам войны, предназначено для оплаты коммунальных услуг. "Я бы предложил разработать специальный механизм, чтобы эта сумма была скорректирована с учетом стоимости коммунальных услуг. Расходы на коммунальные услуги со времени определения суммы пособия изменились. Если будет разработан соответствующий механизм, то рост затрат на коммунальные услуги отразится и на размере пособия", - сказал депутат.

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