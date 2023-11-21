Азербайджан является транзитным хабом региона - Гайдар Абдикеримов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является транзитным хабом региона.

Об этом сказал во вторник Trend генеральный секретарь Международной ассоциации «Транскаспийский международный транспортный маршрут» Гайдар Абдикеримов.

"Мы видим, что за последние годы вложены миллиарды долларов именно в транспортную инфраструктуру. Азербайджан стал транзитным хабом в регионе как с запада на восток, так и с севера на юг, полностью модернизировав инфраструктуру", - сказал он.

Абдикеримов отметил, что это относится к железным дорогам, автомобильным трассам, а также портам в Азербайджане.

"Мы радуемся этому, так как следующим шагом будет использование полного потенциала этих инфраструктурных возможностей, что даст новый импульс развитию Азербайджана" - сказал он.

Абдикеримов добавил, что Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) служит достижению экономических целей, которые ставит перед собой Азербайджан. Активно будут использоваться те инфраструктурные проекты, которые реализуются в Азербайджане.

"Крайне важно, чтобы вся эта инфраструктура функционировала без сбоев. Без связности в транспортной сети экономика не будет развиваться так, как это необходимо для нас, участников этого транспортного проекта", - подчеркнул он.

Отметим, что ТМТМ, или Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.