Подорожает ли рис в Азербайджане?

БАКУ /Trend/ - За последние две недели цены на рис во всем мире выросли на семь процентов. Приведет ли это к росту цен на рис в Азербайджане?

Как сказал Trend в воскресенье эксперт-экономист Эйюб Керимли, в настоящее время 80% риса, потребляемого в Азербайджане, импортируется из таких стран, как Индия, Пакистан и других.

"В прошлом году, согласно постановлению Кабинета министров, рис, импортируемый из Пакистана, был освобожден от таможенной пошлины в размере 15%. Так, импорт пакистанского риса не будет до конца 2027 года облагаться таможенной пошлиной. Это решение было направлено на то, чтобы стабилизировать цены на импортируемый из Пакистана рис. Применяемая льгота позволит избежать резкого роста цены на рис. В нашей стране еще несколько месяцев не будет роста цен на рис. Но затем может произойти небольшое повышение", - сказал он.

Эксперт отметил, что рост цен на рис на международном рынке носит искусственный характер.

"Нет серьезных экономических причин для роста, так как производство риса в мире не сократилось", - сказал Керимли.

Отметим, что, по данным Государственного таможенного комитета, в январе-ноябре прошлого года в Азербайджан было импортировано 50 959 тонн риса на сумму 46 миллионов 378 тысяч долларов.

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