AccessBank назвал преимущества перехода на новый процессинговый центр

БАКУ /Trend/ - Недавно AccessBank осуществил значительный шаг в развитии своих сервисов, перейдя на новый процессинговый центр.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал журналистам член правления, исполнительный директор по корпоративному, МСБ и розничному банкингу AccessBank Илькин Гулиев в кулуарах открытия первого кобрендингового филиала.

По его словам, это решение было направлено на усиление популярности карточного направления банка, а также на повышение качества обслуживания и расширение ассортимента предлагаемых продуктов для клиентов.

"Перенос карт AccessBank в новый процессинговый центр прошел успешно и без особых затруднений. Основная причина этой миграции заключалась в желании сделать наше карточное направление еще более привлекательным для клиентов, предоставив им более качественный сервис и инновационные продукты. Благодаря этому переходу AccessBank рассчитывает предложить своим клиентам более интересные и эффективные решения в области банковских карт. Кроме того, переход позволит улучшить качество услуг, в том числе расширение клиентской базы использования безналичными расчетами", – подчеркнул он.

В дополнение к уже объявленным улучшениям, Гулиев упомянул важный аспект перехода на новый процессинговый центр: предоставление поддержки платежных систем Apple Pay и Google Pay для карт AccessBank.

"Благодаря переходу на новый процессинговый центр, теперь пользователи смогут наслаждаться всеми преимуществами бесконтактных платежей. Этот шаг позволит нам предложить клиентам более современные и удобные способы совершения платежей, расширяя функционал и доступность наших банковских карт", – заявил он.

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