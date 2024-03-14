Каждая четвертая операция в Азербайджане сегодня проходит через Apple pay и Google pay - Фарид Османов

БАКУ /Trend/ - Каждая четвертая операция в Азербайджане сегодня проходит через Apple pay и Google pay.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Фарид Османов в ходе проходящего в Баку форума "Visa Cashless Forum – Digital Azerbaijan".

Он отметил, что в последние годы финансовый ландшафт Азербайджана претерпел значительные изменения, особенно в сфере цифровых платежей. Анализ последних циклов транзакций и объемов платежей показывает рост на два процента по сравнению с показателям прошлого года.

"Внедрение международных платежных систем и изменение платежных привычек населения играют ключевую роль в эволюции финансовых операций. Токенизация транзакций, которая обеспечивает дополнительный уровень безопасности и удобства для пользователей, набирает популярность. Этот процесс не только упрощает платежи, но и вносит значительный вклад в увеличение объема безналичных операций. Заметным является рост использования Apple Pay и Google Pay", - подчеркнул он.

Османов упомянул, что по данным последних исследований, каждая четвертая операция в Азербайджане сегодня проходит через эти платежные системы.

"Это отражает общемировую тенденцию к переходу на мобильные платежи и подчеркивает стремление потребителей к более простым и безопасным способам совершения покупок и оплаты услуг. Такой сдвиг в предпочтениях показывает, насколько важную роль цифровые платежи начинают играть в повседневной жизни людей. С учетом этой тенденции можно ожидать дальнейшего роста популярности и распространенности систем бесконтактных платежей в Азербайджане. Все это указывает на постепенное, но уверенное продвижение страны на пути к полной цифровизации финансовых операций и усилению интеграции с мировой экономикой", - добавил он.

Отметим, что "Visa Cashless Forum" - это одно из главных мероприятий Visa, затрагивающих рынки Украины, Грузии, СНГ и Юго-Восточной Европы. В нем принмают участие эксперты в сфере цифровых платежей и финансовых технологий.

Напомним, что Visa (NYSE: V) – мировой лидер индустрии электронных платежей. Visa обрабатывает платежные транзакции между потребителями, бизнесом, финансовыми и правительственными учреждениями более чем в 200 странах и территориях. Ее миссия – объединить мир с помощью инновационной, удобной, надежной и безопасной платежной сети, чтобы содействовать благополучию потребителей и процветанию бизнеса и экономики.

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