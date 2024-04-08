Планируется увеличить долю микро-, малого и среднего бизнеса в ВВП Азербайджана до 35% к 2025 году

БАКУ/Trend/ - Планируется увеличить долю микро-, малого и среднего бизнеса в ВВП Азербайджана до 35 процентов к 2025 году.

Как передает в понедельник Trend, об этом журналистам сообщил начальник Управления устойчивого развития и социальной политики министерства экономики Азербайджана Гусейн Гусейнов в кулуарах заседания Совместного руководящего комитета правительства-ООН по реализации "Рамочного документа по сотрудничеству в области устойчивого развития между ООН-Азербайджан на 2021-2025 годы".

По его словам, этот показатель на 2022 год составлял около 17-18 процентов.

"Представленные проекты по развитию микро-, малого и среднего предпринимательства должны реализовываться сбалансированно. То есть, проекты ООН должны охватывать не только столицу, но и регионы. Это должно быть реализовано на региональном уровне. Здесь особое внимание следует обратить на Карабах и Восточный Зангезур. Принимая во внимание процесс реинтеграции, на следующем этапе будут более активно поддерживаться такие проекты, как обеспечение инклюзивного роста на территориях, освобожденных от оккупации, укрепление социальных институтов и расширение доступа населения к услугам безопасности и здравоохранения", - сказал он.

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