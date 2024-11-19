Климатическая нейтральность к 2050 году остается целью ЕС - Аттила Штайнер

БАКУ /Trend/ - Климатическая нейтральность к 2050 году остается целью Европейского союза.

Об этом сказал Государственный секретарь по вопросам энергетики и климата Министерства энергетики Венгрии Аттила Штайнер, выступая от лица Европейского союза на саммите COP29 в Баку, сообщает Trend.

По его словам, Европейский союз и его 27 стран-участниц продолжают лидировать в глобальной климатической политике, стремясь к прозрачной и амбициозной реализации климатических обязательств.

"Мы уже ощущаем последствия бездействия. Сейчас как никогда важно, чтобы все страны объединили усилия для достижения сбалансированных решений," - отметил он.

Он подчеркнул, что ЕС подчеркивает важность выполнения целей, определенных в Парижском соглашении, включая ограничение глобального потепления на уровне 1,5°C.

"Одной из ключевых задач является привлечение финансовых ресурсов для реализации климатических инициатив, особенно в поддержку уязвимых стран. Только государственные средства недостаточны, нужно более активно использовать международные углеродные рынки, чтобы развивающиеся страны получили доступ к эффективным решениям", - выделил А.Штайнер.