Буркина-Фасо планирует сократить выбросы парниковых газов на 29,42% к 2030 году - министр

БАКУ /Trend/ - Буркина-Фасо планирует сократить выбросы парниковых газов на 29,42 процента к 2030 году.

Об этом сказал министр окружающей среды, водных ресурсов и санитарии страны Роджер Баро, выступая с национальным заявлением на саммите COP29 в Баку, сообщает Trend.

Министр отметил, что несмотря на сложности, связанные с климатическими условиями и угрозами безопасности, Буркина-Фасо остается устойчивой и амбициозно стремится достичь поставленных целей по снижению выбросов. Общая стоимость реализации этого плана оценивается в 4,1 миллиарда долларов США.

"Также важно реализовать Национальный план адаптации на 2024-2028 годы, который позволит укрепить устойчивость местных сообществ и экосистем. Стоимость данного плана составляет 5 миллионов долларов США", - сказал он.

Р.Баро также сообщил о принятии в Буркина-Фасо ряда ключевых законодательных и институциональных шагов, направленных на борьбу с изменением климата, включая создание системы национального мониторинга, отчетности и верификации, а также принятие стратегии долгосрочного низкоуглеродного развития до 2050 года.

"Буркина-Фасо активно поддерживает международные инициативы, направленные на решение климатических проблем, такие как Декларация Бамако о климатической безопасности в Сахеле и Министрская декларация из Кампалы, касающаяся миграции, окружающей среды и изменения климата", - сказал он.

Министр также подчеркнул, что Буркина-Фасо призывает международное сообщество к активным действиям, которые должны включать в себя финансирование, трансфер технологий и усиление потенциала для борьбы с изменением климата.