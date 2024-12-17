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В результате применения системы ARAS в Азербайджане среднее время прохождения границы сократилось на 58% - Шахин Багиров

Экономика Материалы 17 декабря 2024 11:19 (UTC +04:00)
В результате применения системы ARAS в Азербайджане среднее время прохождения границы сократилось на 58% - Шахин Багиров

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/ Trend/ - В результате применения системы Автоматизированной системы анализа рисков (ARAS) за последний год среднее время прохождения границы сократилось на 58 процентов, а время оформления - на 15 процентов, а количество физических проверок - на 20 процентов.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров на таможенном бизнес-форуме в Баку.

"В 2023 году внедрение системы ARAS позволило достичь новых успехов в применении инструментов. Сокращается время, затрачиваемое на таможенное оформление, и минимизируются расходы на отправки, создавая благоприятную бизнес-среду для участников внешней торговли, соблюдающих таможенное законодательство", - подчеркнул он.

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