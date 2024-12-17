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В Азербайджане разработана система электронных уведомлений и механизм выпуска товаров на основе обеспечения

Экономика Материалы 17 декабря 2024 11:53 (UTC +04:00)
В Азербайджане разработана система электронных уведомлений и механизм выпуска товаров на основе обеспечения

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/ Trend/ - В Азербайджане разработана система электронных уведомлений и механизм выпуска товаров на основе обеспечения.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров на таможенном бизнес-форуме в Баку.

В направлении сбора доходов в соответствии с международными стандартами были подготовлены методические пособия, система электронных уведомлений и механизм выпуска товаров на основе обеспечения.

Ш,Багиров заявил, что сборы, таможенные пошлины и налоги составили 18 процентов государственного бюджета 2023 года и 5,2 процента ВВП.

"В прошлом году таможенные доходы в бюджет увеличились на 12,4 процента по сравнению с 2022 годом", - отметил он.

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