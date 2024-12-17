Новые инструменты в таможенной сфере окажут значительное положительное влияние на экономику Азербайджана - Шахин Багиров

БАКУ/ Trend/ - Представленные сегодня новые инструменты в таможенной сфере ("Цифровая система таможенной стоимости", "Цифровая стоимость") окажут значительное положительное влияние на экономику Азербайджана.

Как передает во вторник Trend, об этом журналистам сказал председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров в кулуарах таможенного бизнес-форума в Баку.

"Наша основная задача - двигаться вперед совместно с бизнесом и предпринимателями, внедряя инструменты, которые одновременно являются практичными для использования и способствуют экономическому развитию страны. Разработанные и представленные решения во многом основаны на цифровых технологиях и схожи с теми, которые применяются на международном уровне. Безусловно, учитывая национальные особенности и существующую практику в Азербайджане, мы уверены, что эти инструменты окажут значительное положительное влияние на экономику страны. Цифровое определение таможенной стоимости реализуется поэтапно, и первый этап уже успешно завершен. Определение таможенной стоимости является одним из ключевых вопросов в таможенной деятельности, особенно в процессе импорта товаров", - сказал он.

По его словам, в то время как экспортные операции в Азербайджане в большинстве случаев освобождены от таможенных пошлин, расчеты таможенных платежей в основном касаются импорта.

"Расчет таможенных платежей требует формирования таможенной стоимости на основе методических принципов, утвержденных Кабинетом министров Азербайджана и международных норм, включая правила Всемирной торговой организации. Это создает более прозрачную среду для бизнеса, поскольку расчетные показатели основаны на международной практике. Это позволяет предпринимателям быть проинформированными о начисленных платежах и своевременно вносить их в государственный бюджет. Важно отметить, что главными участниками этого процесса являются предприниматели. Именно их деятельность определяет таможенную стоимость, которая затем становится основой для расчета таможенных платежей. Эти средства, поступая в государственный бюджет, направляются на улучшение уровня жизни всех граждан - будь то пенсии, образование, строительство или восстановительные работы на освобожденных территориях.

Таким образом, оплата таможенных платежей играет ключевую роль, и мы должны активно сотрудничать с медиа, чтобы подчеркнуть ее важность. Каждый должен осознавать, что эти средства направлены на улучшение благосостояния всех нас",- добавил Ш.Багиров.