Названы активы Kapital Bank на 1 ноября текущего года

БАКУ/ Trend/ - На первое ноября текущего года активы Kapital Bank превысили 10 миллиардов манатов.

Как передает в четверг Trend, об этом сообщил член правления, главный финансовый администратор Kapital Bank Эмин Мамедов в ходе пресс-конференции банка, посвященной итогам текущего года и планам на следующий.

"На первое ноября активы банка составили 10,1 миллиарда манатов, что на 15 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2024 году были выплачены дивиденды в размере 176 миллионов манатов по итогам деятельности за прошлый год", - сказал он.

По его словам, Kapital Bank работает над диверсификацией своих активов.

"В кредитном портфеле также уделяется больше внимания кредитам для малого и среднего бизнеса, а также ипотечным займам", - добавил он.