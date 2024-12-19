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Названо число пользователей общественного транспорта, оплачивающих проезд через Birbank

Экономика Материалы 19 декабря 2024 10:47 (UTC +04:00)
Названо число пользователей общественного транспорта, оплачивающих проезд через Birbank

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/ Trend/ - Число пользователей общественного транспорта, оплачивающих проезд через Birbank достигло 550 тысяч.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель правления, генеральный директор Kapital Bank Фарид Гусейнов в ходе пресс-конференции банка по итогам текущего года и планам на следующий год.

"Как вы знаете, в мае этого года платежи по BakıKart были интегрированы в приложение Birbank. С того момента нашими клиентами было создано около 4,5 миллиона билетов. Цифры показывают, что наши клиенты ожидают от нас именно таких решений и быстро осваивают нововведения", - подчеркнул он.

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