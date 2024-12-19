Kapital Bank назвал ожидаемую чистую прибыль по итогам года

БАКУ/Trend/ – Kapital Bank прогнозирует чистую прибыль по итогам года в размере 240–250 миллионов манатов.

Как передает в четверг Trend, об этом сообщил член правления и главный финансовый администратор Kapital Bank Эмин Мамедов на пресс-конференции, посвященной итогам текущего года и планам на следующий.

"Активы на конец года прогнозируются на уровне показателей по итогам 10 месяцев [10,1 миллиарда манатов]. Кредитный портфель составил 5,4 миллиарда манатов и, по прогнозам, достигнет 5,5–5,6 миллиарда манатов. Чистая прибыль за 10 месяцев составила 206 миллионов манатов. Ожидается, что по итогам года она увеличится до 240–250 миллионов манатов", - отметил Э.Мамедов.