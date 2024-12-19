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Kapital Bank назвал объем кредитов, выделенных на восстановление освобожденных территорий Азербайджана

Экономика Материалы 19 декабря 2024 11:39 (UTC +04:00)
Kapital Bank назвал объем кредитов, выделенных на восстановление освобожденных территорий Азербайджана

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/ Trend/ - Kapital Bank на сегодняшний день выделил 200 миллионов манатов кредитов на восстановление освобожденных от оккупации территорий.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель правления, генеральный директор Kapital Bank Фарид Гусейнов в ходе пресс-конференции банка по итогам текущего и планам на следующий год.

"Участие в государственных и социальных проектах имеет большое значение для Kapital Bank. Говоря об этом, в первую очередь необходимо упомянуть проект Великого возвращения. Мы продолжаем оказывать посильную поддержку финансированию восстановления освобожденных территорий. В рамках проекта ведутся работы по восстановлению ряда сел, строительству жилых и нежилых зданий, а также развитию инфраструктуры в таких городах, как Шуша, Ходжалы, Джебраил, Кяльбаджар, Лачин, Агдам и Губадлы. На эти работы в общей сложности выделено 200 миллионов манатов", - сказал он.

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