Kapital Bank назвал объем кредитов, выделенных на восстановление освобожденных территорий Азербайджана

БАКУ/ Trend/ - Kapital Bank на сегодняшний день выделил 200 миллионов манатов кредитов на восстановление освобожденных от оккупации территорий.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель правления, генеральный директор Kapital Bank Фарид Гусейнов в ходе пресс-конференции банка по итогам текущего и планам на следующий год.

"Участие в государственных и социальных проектах имеет большое значение для Kapital Bank. Говоря об этом, в первую очередь необходимо упомянуть проект Великого возвращения. Мы продолжаем оказывать посильную поддержку финансированию восстановления освобожденных территорий. В рамках проекта ведутся работы по восстановлению ряда сел, строительству жилых и нежилых зданий, а также развитию инфраструктуры в таких городах, как Шуша, Ходжалы, Джебраил, Кяльбаджар, Лачин, Агдам и Губадлы. На эти работы в общей сложности выделено 200 миллионов манатов", - сказал он.