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Самолет Gulfstream рейса Баку–Актау успешно совершил посадку

Экономика Материалы 30 декабря 2024 12:55 (UTC +04:00)
Самолет Gulfstream рейса Баку–Актау успешно совершил посадку
Фото: Global Jet

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/Trend/ - После успешной посадки самолета типа Gulfstream, летевшего по направлению Баку-Актау, во время наземного управления самолетом сработал предупредительный сигнал, связанный с технической неисправностью на борту самолета, сообщили в понедельник Trend в Azerbaijan Airlines.

"Однако после того, как пилоты обновили системы самолета, выяснилось, что технических неисправностей в самолете нет и самолет готов к полету. Следует отметить, что пассажиров в самолете не было", - добавили в компании.

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