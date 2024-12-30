Самолет Gulfstream рейса Баку–Актау успешно совершил посадку

БАКУ/Trend/ - После успешной посадки самолета типа Gulfstream, летевшего по направлению Баку-Актау, во время наземного управления самолетом сработал предупредительный сигнал, связанный с технической неисправностью на борту самолета, сообщили в понедельник Trend в Azerbaijan Airlines.

"Однако после того, как пилоты обновили системы самолета, выяснилось, что технических неисправностей в самолете нет и самолет готов к полету. Следует отметить, что пассажиров в самолете не было", - добавили в компании.