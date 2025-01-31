Минэкономики Азербайджана о ключевых элементах нового рамочного документа с ООН

БАКУ /Trend/ - Необходимо обеспечить соответствие ключевых приоритетов, предложенных правительством в "Национальных приоритетах социально-экономического развития: Азербайджан 2030" с новым рамочным документом.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом журналистам сказал начальник отдела устойчивого развития и социальной политики министерства экономики Азербайджана, секретарь Национального координационного совета по вопросам устойчивого развития Гусейн Гусейнов в кулуарах мероприятия на тему "Высокоуровневое стратегическое приоритизирование", проходящего в Баку в рамках Рамочного документа о сотрудничестве между ООН и Азербайджаном по вопросам устойчивого развития (на 2026–2030 годы).

"Отношения между ООН и Азербайджаном осуществляются на основе рамочных документов, охватывающих пятилетние периоды. Действующий рамочный документ охватывает 2021–2025 годы, и этот год является завершающим годом его реализации. В рамках этого документа были реализованы многочисленные проекты в экономической, экологической и социальной сферах, и в этом году завершается их выполнение.

Основная цель сегодняшнего семинара – подготовка нового рамочного документа, который будет охватывать период 2026–2030 годов и заменит текущий. Ключевая задача семинара – согласование национальных приоритетов с проектами, которые будут реализованы ООН в рамках нового документа, разрабатываемого в течение 2025 года.

На следующем этапе необходимо обеспечить соответствие ключевых приоритетов, предложенных правительством в "Национальных приоритетах социально-экономического развития: Азербайджан 2030", а также включить основные направления первой Государственной программы "Великого возвращения" в новый рамочный документ.

Кроме того, в документ должны быть интегрированы национальные цели, приоритеты и индикаторы, принятые в рамках международных инициатив, в частности инициатив по целям устойчивого развития. Также важным аспектом является стимулирование устойчивого финансирования и поддержка соответствующих проектов в новом рамочном документе", - сказал он.