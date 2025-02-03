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Azerbaijan Airlines приостанавливает все рейсы по маршруту Баку – Астрахань – Баку

Экономика Материалы 3 февраля 2025 11:52 (UTC +04:00)
Azerbaijan Airlines приостанавливает все рейсы по маршруту Баку – Астрахань – Баку
Фото: AZAL

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ/Trend/ - В последнее время, включая сегодняшний день, в связи с периодическим закрытием воздушного пространства над Астраханью (Россия) авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостанавливает все рейсы по маршруту Баку – Астрахань – Баку на неопределенный срок в целях обеспечения безопасности полетов, передает в понедельник Trend со ссылкой на Azerbaijan Airlines.

Как сообщается, пассажиры, которые приобрели билеты на данном направлении, могут без штрафа оформить полный возврат средств или изменить направление. Для этого необходимо обратиться в авиакомпанию по электронной почте: [email protected].

"AZAL продолжает внимательно следить за ситуацией и своевременно информировать пассажиров о любых изменениях в расписании", - сказали в авиакомпании.

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