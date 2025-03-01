Банк АВВ представляет самый эксклюзивный этап программы лояльности "Fayda Max" — "Prime"!
Этот этап создан для лояльных и привилегированных клиентов Банка ABB. Клиенты, достигшие этой стадии, смогут пользоваться не только привилегированными услугами от Банка, но и получат вознаграждения и уникальные впечатления:
- 2 билета на потрясающий концерт группы «OneRepublic»!
- Билеты в Skybox в кинотеатрах.
- ВИП-сопровождение в аэропортах Стамбула и Дубая!
- Бесплатный роуминг за рубежом!
- Изысканные гастрономические удовольствия в лучших ресторанах!
- «Afternoon tea» и «premium brunch» в роскошных отелях.
- SPA и wellness-услуги!
- Уроки гольфа и другие спортивные мероприятия!
Вас также ждут и другие преимущества:
- Обслуживание без очереди в филиалах!
- Обслуживание без очереди в Информационном центре!
- 30% кешбэк на комиссии при инвестировании!
- 10% кешбэк на доходы DigiDeposit!
- Сумма вашего кешбэка увеличивается на коэффициент 1.3, что дает вам больше дохода!
- 10% кешбэк на оплату кредитных процентов онлайн!
- Возможность делать переводы на дебетовые карты других банков до 30 000 AZN в месяц без комиссии!
- 2x «Возврат НДС»!
Новый этап Fayda Max Prime будет активирован с 1 марта. Чтобы получить доступ к этому этапу, необходимо быть привилегированным клиентом Банка АВВ или трижды подряд завершить этап «Золото». Подробную информацию о программе "Fayda Max" можно получить здесь.
Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице Банка.