Kapital Bank объявил финансовые результаты за первый квартал 2025 года

На 1 апреля 2025 года активы Kapital Bank, ведущего банка страны, достигли 12 миллиардов манатов. Объём кредитов, выданных клиентам, составил 5,3 миллиарда манатов.



Согласно отчету за аналогичный период, объём клиентских депозитов в банке составил 9 миллиардов манатов. После вычетов совокупный капитал банка достиг 1 миллиарда манатов, в том числе обыкновенные и привилегированные акции — 265 миллионов манатов. Чистая прибыль банка за отчётный период составила 55 миллионов манатов.

Отметим, что Kapital Bank обладает рейтингами от международных агентств «Moody’s» и «Standard & Poor’s». Эти рейтинги входят в число самых высоких среди банковского сектора Азербайджана.



Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и имеет крупнейшую сеть обслуживания в Азербайджане с 118 филиалами и 54 отделениями по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для оформления заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk. Для заказа карты Birbank: https://kbl.az/prcrc.