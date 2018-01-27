Женщина стала соучастницей разбойного нападения на квартиру в Баку

27 января 2018 15:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники 27-го отделения полиции Ясамальского РУП по «горячим следам» раскрыли разбойное нападение на одну из квартир в Ясамальском районе Баку, сообщили в субботу Trend в МВД.

На Службу 102 поступила информация о том, что какой-то человек, находясь на балконе квартиры, кричит, прося о помощи. Сотрудники отделения прибыли на место, провели необходимые операции и открыли дверь.

В ходе расследования было установлено, что это житель Баку М. Мамедов, который посредством интернета познакомился с женщиной по имени Майя, и вечером вместе с ней пришел в эту квартиру. Приблизительно через полчаса после этого в квартиру ворвались трое неизвестных в масках, связали и избили Мамедова, и, забрав 150 манатов и мобильный телефон, и вместе с Майей ушли в неизвестном направлении, закрыв за собой дверь.

После этого Мамедову удалось освободиться, и он, выйдя на балкон, стал призывать помощь.

Сотрудники полиции установили личности четырех человек, подозреваемых в совершении разбоя. Один из них – житель Баку Орхан Гусейнов был задержан по «горячим следам».

По факту возбуждено уголовное дело.

Ясамальский РУП продолжает оперативно-розыскные меры.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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