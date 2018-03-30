В Баку произошло сильное извержение грязевого вулкана

30 марта 2018 15:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Гарадагском районе Баку произошло извержение вулкана «Айрантокен», сообщил в пятницу Trend заведующий отделом грязевого вулканизма Института геологии и геофизики Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор геолого-минералогических наук, профессор Адиль Алиев.

По словам заведующего отделом, извержение произошло ночью.

Адиль Алиев подчеркнул, что извержение было сильным: «На место события командированы сотрудники Института».

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве экологии и природных ресурсов, извержение вулкана «Айрантокен» произошло вчера в 21:10.

Продлившееся в течение семи минут извержение сопровождалось языками пламени, которые достигали 100-150 метров в высоту.

Брекчия (вулканический выброс) охватил территорию до двух гектар, толщина выбросов изменяется в пределах 0,3-1,2 метра. На вулканической территории появились радиальные трещины.

Отметим, что рядом с вулканом отсутствуют населенные пункты.

В данный момент специалисты минэкологии изучают извержение вулкана и его последствия, проводят соответствующие мониторинги.

Грязевой вулкан «Айрантокен» входит в территорию Государственного природного заповедника группы грязевых вулканов Баку и Абшеронского полуострова. Первое извержение вулкана произошло в октябре 1964 года, последнее наблюдалось в 2008 году.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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