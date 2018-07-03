МЧС распространило информацию об аварии на Азербайджанской ТЭС в Мингячевире

3 июля 2018 16:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Третьего июля в 00:20 в трансформаторе и шестом энергоблоке ООО «Азербайджанская ТЭС», находящегося в Мингячевире, произошел взрыв, приведший к пожару, говорится в сообщении МЧС, распространенном во вторник в связи с аварией на ТЭС.

Как говорится в сообщении, через четыре минуты после аварии первые противопожарные бригады приступили к тушению пожара. Учитывая важность объекта, была объявлена третья степень опасности, привлечено 11 единиц противопожарной техники и более 50 человек личного состава. Пожар на трансформаторе был потушен в 00:52, на шестом блоке – в 01:10. Было предотвращено распространение пожара на турбины и другие сооружения. Пострадавших во время пожара нет.

Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева создана Госкомиссия в связи с аварией, произошедшей на одной из подстанций ООО «Азербайджанская тепловая электростанция».

Госкомиссии поручено расследовать причины произошедшего и проинформировать об этом Президента Азербайджана, определить и осуществить безотлагательные меры для устранения последствий аварии, систематически информировать Президента Азербайджана о проделанной работе.

Генеральной прокуратуре поручено вместе с МВД и МЧС провести безотлагательные следственные меры для расследования причин произошедшего и установления и привлечения к ответственности виновных лиц.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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